I russi dietro la caduta di Draghi? Gabrielli smentisce la clamorosa bufala (Di giovedì 28 luglio 2022) Continua a gonfie vele la criminalizzazione del centrodestra, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Stamattina, è stato il turno de La Stampa, con un pezzo firmato da Jacopo Iacoboni: "Ombre russe dietro la crisi: così gli uomini di Vladimir Putin s'interessarono alla possibile caduta del governo Draghi". È questo il titolo del quotidiano di Giannini, circa presunti legami tra Antonio Capuano, ex Forza Italia e consulente di Matteo Salvini, con il funzionario dell'ambasciata russa Igor Kostyukov. Il legame tra i due deriverebbe da un documento dell'intelligente, contenente i colloqui segreti delle parti, utilizzato da Iacoboni per mostrare i legami stretti tra Lega e russia, oltre alla spinta decisiva di Mosca, che avrebbe portato alle dimissioni dei ministri del Carroccio. Sin da subito, il leader ...

