Giorgia, Elodie e RulaJebreal: radical chic in rosa contro Meloni (Di giovedì 28 luglio 2022) C'è un esatto momento in cui si mette il tasto off al dogma secondo cui, se si prova a contestare quel che dicono o fanno le donne nell'agone pubblico scatta subito il timbro di "sessismo". Quell'esatto momento è quando, sulla scena politica, c'è una leader che appartiene alla sfera antitetica al politicamente corretto. E' il caso di Giorgia Meloni. Non c'è solo il silenzio dell'universo femminista sulla prima pagina allusiva di Repubblica. Ma c'è anche un martellante attacco da parte di vip e intellettuali appartenenti ai vari campi. Molte delle quali donne, peraltro. A smontaggio di un'altra legge culturale non scritta tale per cui la solidarietà femminile andrebbe applicata oltre gli steccati e le divisioni. Gli steccati ci sono, eccome. Per dire, Giorgia, stavolta la cantante italiana che ha spesso fatto balzare i ...

