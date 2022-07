Feyenoord | preso Gimenez | manca l'ufficialità

homer_mario : @Fufurbizio Dumfries aveva chance allo utd ma hanno preso quello del Feyenoord, sinceramente non so chi potrebbe sg… - Fabio656Perelli : @manuelsrt82 C'è uno che ha dato del panzone a Spinazzola, che ha detto che Cristante, Ibanez e altri so de serie B… - killhzo : @Fabio656Perelli @IntrisoRoma @marcopav10 a Tirana ti ricordo che il Feyenoord ha preso 2 pali... -

Calciomercato.com

Dybala , con Wijnaldum sempre più vicino Mou chiede un difensore e un attaccante per chiudere ...per Zagadou ('99) svincolato ma che non convince sul piano fisico e per Senesi ('97) del...Il presidente hale chiavi dell'aereo (si fa per dire) e ha cambiato i piani di volo: niente ...felice Mourinho mentre si registra un ritorno del Tottenham su Zaniolo e l'interesse del... Feyenoord, UFFICIALE: preso Dilrosun | Mercato | Calciomercato.com Poteva essere la stagione della sua definitiva esplosione, ma in realtà Soualiho Meïté anche in Portogallo con la maglia del Benfica ga fatto fatica. L'ex granata ...Calciomercato Cremonese, preso Okereke. Arriva anche Dessers Le ultime sulle mosse in attacco per i grigiorossi ...