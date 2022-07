F1 su TV8, programma GP Ungheria 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 28 luglio 2022) L’intensissimo mese di luglio della F1 è prossimo alla conclusione. Nell’imminente weekend è difatti programmato il Gran Premio d’Ungheria, quarta gara nell’arco di cinque settimane! Al tour de force cominciato a Silverstone, però, farà seguito la lunga pausa estiva. D’altronde ormai dal 2009 è prassi consolidata osservare un periodo di riposo in agosto, con l’appuntamento magiaro che ha assunto in pianta stabile il ruolo di ultimo evento prima delle ferie. A ben guardare, la gara ungherese ha come caratteristica la stabilità. Fa ininterrottamente parte del calendario iridato dal 1986, si è sempre disputata in piena estate e l’attuale lay-out del circuito è pressoché invariato rispetto a quello originario. Nel corso del tempo, l’Hungaroring è stato oggetto di alcuni cambiamenti che, però, non hanno modificato i connotati di un ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) L’intensissimo mese di luglio della F1 è prossimo alla conclusione. Nell’imminente weekend è difattito il Gran Premio d’, quarta gara nell’arco di cinque settimane! Al tour de force cominciato a Silverstone, però, farà seguito la lunga pausa estiva. D’altronde ormai dal 2009 è prassi consolidata osservare un periodo di riposo in agosto, con l’appuntamento magiaro che ha assunto in pianta stabile il ruolo di ultimo evento prima delle ferie. A ben guardare, la gara ungherese ha come caratteristica la stabilità. Fa ininterrottamente parte del calendario iridato dal 1986, si è sempre disputata in piena estate e l’attuale lay-out del circuito è pressoché invariato rispetto a quello originario. Nel corso del tempo, l’Hungaroring è stato oggetto di alcuni cambiamenti che, però, non hanno modificato i connotati di un ...

infoitsport : F1 in tv, GP Ungheria 2022: programma Sky e TV8, orari, streaming - zazoomblog : F1 in tv GP Ungheria 2022: programma Sky e TV8 orari streaming - #Ungheria #2022: #programma #orari - infoitsport : Programma F1, orari e tv GP Ungheria 2022: palinsesto Sky e TV8 29-31 luglio - GiuliaGCordaro : @cfada76daa7c418 programma nuovo in onda su TV8 - alex_crupi : RT @CircusFuno: La #Formula1 non si ferma ed é già tempo di #HungarianGP: orari TV (Sky, TV8, NOW), programma, circuito, gomme... https://t… -