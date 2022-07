Economia sotto l’Ombrellone a Lignano Sabbiadoro: programma 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) Agricoltura, investimenti, imprese sociali e smart city questi i temi dei quattro incontri promossi da EoIpso con i protagonisti della scena economica ragionale e nazionale Lignano Sabbiadoro – Tra crisi economica ed effetti del conflitto in Ucraina, con particolare attenzione su agricoltura e impresa sociale, torna a Lignano Sabbiadoro (UD) l’appuntamento con l’attualità: nella rinomata località turistica del Friuli Venezia Giulia dal 3 al 24 agosto va in scena la dodicesima edizione di Economia sotto l’Ombrellone. Organizzata dall’agenzia di comunicazione EoIpso, la rassegna propone quattro incontri su temi di carattere economico con i protagonisti della scena regionale e nazionale. Confermato lo storico format: in un clima informale, la volontà di dare vita a un ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 28 luglio 2022) Agricoltura, investimenti, imprese sociali e smart city questi i temi dei quattro incontri promossi da EoIpso con i protagonisti della scena economica ragionale e nazionale– Tra crisi economica ed effetti del conflitto in Ucraina, con particolare attenzione su agricoltura e impresa sociale, torna a(UD) l’appuntamento con l’attualità: nella rinomata località turistica del Friuli Venezia Giulia dal 3 al 24 agosto va in scena la dodicesima edizione di. Organizzata dall’agenzia di comunicazione EoIpso, la rassegna propone quattro incontri su temi di carattere economico con i protagonisti della scena regionale e nazionale. Confermato lo storico format: in un clima informale, la volontà di dare vita a un ...

