Ecco chi sale stasera sul palco di Tim Summer Hits. E c'è Loredana Bertè che festeggia 40 anni di “Non sono una signora” (Di giovedì 28 luglio 2022) È la settimana di Tim Summer Hits. Il programma musicale di Rai 2 – che va in onda stasera 28 luglio alle 21.20 e si può ascoltare anche su Rai Radio 2 e Radio Italia – segna una sorta di “doppietta”: è stato infatti trasmesso anche lunedì 25 luglio, sempre su Rai 2. A condurlo lo scanzonato e affiatato duo Stefano De Martino e Andrea Delogu. I retroscena del dietro le quinte sono affidate a Saverio Raimondo. Scatenarsi a casa, come se si fosse in pizza, sarà facilissimo. Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 luglio 2022) È la settimana di Tim. Il programma musicale di Rai 2 – che va in onda28 luglio alle 21.20 e si può ascoltare anche su Rai Radio 2 e Radio Italia – segna una sorta di “doppietta”: è stato infatti trasmesso anche lunedì 25 luglio, sempre su Rai 2. A condurlo lo scanzonato e affiatato duo Stefano De Martino e Andrea Delogu. I retroscena del dietro le quinteaffidate a Saverio Raimondo. Scatenarsi a casa, come se si fosse in pizza, sarà facilissimo. Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto ...

MCampomenosi : A proposito di pene autoinflitte in ????, ecco un articolo che viene dagli ????. Pure la #CNN vede il rischio che le az… - sebmes : Draghi ha rivelato che lo Stato deve riscuotere 1100 miliardi di crediti fiscali. Ora Salvini promette di “rottama… - _Morik92_ : La mia intervista al prof. #Castellacci, ex medico nazionale: 'Recupero #Pogba previsto in 45/60 giorni, ecco il mi… - Namast70961553 : RT @AndreaRoventini: Ecco il piano fiscale dell’On. Calenda che non sta in piedi. Ma chi glielo avrà fatto? 3- - BrandauerLudwig : 'Se hanno fatto Conte premier...': clamoroso, ecco chi è il super-ministro della Meloni -