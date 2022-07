Così i danesi non vogliono risarcire le vittime dell'Argentario (Di giovedì 28 luglio 2022) La navigazione ibrida a vela e a motore potrebbe generare un concorso di colpa per l'incidente all'Argentario: i legali del danese ora puntano su questo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) La navigazione ibrida a vela e a motore potrebbe generare un concorso di colpa per l'incidente all': i legali del danese ora puntano su questo

Incidente Argentario/ Cognato dispersa: 'Barca a vela contro motoscafo Difficile' ... quindi il fatto che sono partiti velocemente così qualche dubbio ce lo fa venire". Terremoto oggi ... anche dal punto di vista morale i danesi non si sarebbero comportati nel migliore dei modi: "Un ... Argentario, senza esito le ricerche della prof dispersa. Ipotesi pilota automatico inserito sul motoscafo Sono barche che lo prevedono e molto probabilmente chi era a bordo - quattro turisti danesi tra i ... Così ha provato a virare ma ogni tentativo è stato inutile. L'impatto è avvenuto tra l'Isola del ... My Luxury ... quindi il fatto che sono partiti velocementequalche dubbio ce lo fa venire". Terremoto oggi ... anche dal punto di vista morale inon si sarebbero comportati nel migliore dei modi: "Un ...Sono barche che lo prevedono e molto probabilmente chi era a bordo - quattro turistitra i ...ha provato a virare ma ogni tentativo è stato inutile. L'impatto è avvenuto tra l'Isola del ... Copenaghen: 7 cose da vedere assolutamente nella Capitale danese...