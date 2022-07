Continua lo studio sugli effetti dei vaccini per renderli ancora più efficaci (Di giovedì 28 luglio 2022) Un convincente insieme di nuovi dati, appena presentato a Chicago al convegno della American Heart Association, dimostra il modo in cui la proteina Spike di SARS-CoV-2 è in grado di causare danno al muscolo cardiaco attraverso un processo di infiammazione sregolato. Da un punto di vista clinico, era già ben noto che il virus può provocare danno cardiovascolare in un numero consistente di soggetti sintomatici, in alcuni casi con conseguenze così gravi da contribuire alla loro morte; in particolare, il rischio di danno cardiaco per tutti i soggetti infettati, anche con sintomi lievi, risulta molto accresciuto. Tuttavia, poiché il virus mostra tropismo cardiaco, ovvero tende a colonizzare direttamente il cuore, organo particolarmente ricco del recettore ACE-2, restava da comprendere se fosse solamente il virus a contribuire direttamente ai danni cardiaci, oppure se esistesse qualche ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Un convincente insieme di nuovi dati, appena presentato a Chicago al convegno della American Heart Association, dimostra il modo in cui la proteina Spike di SARS-CoV-2 è in grado di causare danno al muscolo cardiaco attraverso un processo di infiammazione sregolato. Da un punto di vista clinico, era già ben noto che il virus può provocare danno cardiovascolare in un numero consistente di soggetti sintomatici, in alcuni casi con conseguenze così gravi da contribuire alla loro morte; in particolare, il rischio di danno cardiaco per tutti i soggetti infettati, anche con sintomi lievi, risulta molto accresciuto. Tuttavia, poiché il virus mostra tropismo cardiaco, ovvero tende a colonizzare direttamente il cuore, organo particolarmente ricco del recettore ACE-2, restava da comprendere se fosse solamente il virus a contribuire direttamente ai danni cardiaci, oppure se esistesse qualche ...

Fratzen13 : RT @DrMarcoEF: @madforfree Ovviamente però non dicono che lo studio per l'EUA di Pfizer era fraudolento, né che il CDC ha ammesso la mancan… - grudge_project : Mentre “Lay Your Hand In Mine” continua ad essere ascoltata noi lavoriamo a un nuovo pezzo ?? . Date live TBA .… - PrestePierluigi : - docmanhattan4 : Qualche cambio di data per le prossime live. La storia dello Studio Ghibli continua DOMANI sera, non oggi. Per la p… - TweetDiPopolo : Un anno fa ci lasciava il dottor Giuseppe De Donno. Sbeffeggiato e ostacolato in Italia, la terapia da lui promossa… -

Cuneo fiscale, taglio in vista L'altra novità allo studio è quella legata alla rivalutazione del 2% delle pensioni. News correlate ... Putin continua a usare l'energia come un'arma per... Luglio carico di novità per l'Iva Venerdì ... STROMAE & CAMILA CABELLO - 'Mon Amour' [Guarda il IL DISCO La scorsa primavera STROMAE ha pubblicato il terzo album in studio 'Multitude' ( LEGGI LA ... IL TOUR STROMAE continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo nel suo tour sold out, che lo ... Il Foglio Borse di studio e lavoro: riparte la Scuola di giornalismo Walter Tobagi Le domande per il Master in giornalismo dell’Università Statale di Milano si possono presentare fino al 5 agosto. Tredici borse di studio (su 30 posti) ... L'altra novità alloè quella legata alla rivalutazione del 2% delle pensioni. News correlate ... Putina usare l'energia come un'arma per... Luglio carico di novità per l'Iva Venerdì ...IL DISCO La scorsa primavera STROMAE ha pubblicato il terzo album in'Multitude' ( LEGGI LA ... IL TOUR STROMAEa conquistare il pubblico di tutto il mondo nel suo tour sold out, che lo ... Continua lo studio sugli effetti dei vaccini per renderli ancora più efficaci Le domande per il Master in giornalismo dell’Università Statale di Milano si possono presentare fino al 5 agosto. Tredici borse di studio (su 30 posti) ...