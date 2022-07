Benching | ovvero quando non sei la sua prima scelta

Leggi su dilei

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ricordida piccola praticavi sport di squadra o semplicemente ti riunivi con gli amici per giocare in gruppo e magari entravi in gioco soloun tuo compagno o amico doveva essere sostituito? Che brutta sensazione! Peccato che quei tempi che consideravi ormai lontani potrebbero tornare a bussare alla tua porta e nel modo peggiore, all’interno di una relazione sentimentale. L’ultima “brutta abitudine” nel campo dei rapporti sociali è il, (dal verbo “bench”, panchina) che significa letteralmente mettere in panchina. Come se non fosse già abbastanza difficile tenersi alla larga dalle persone che spariscono senza dare una spiegazione (ghosting) o quelle che dietro alla tastiera si spacciano per quello che non sono (catfishing) adesso bisogna stare attenti a chi ti considera una “riserva” e ti chiama ...