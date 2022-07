Volantino Conad Superstore | ‘Bis Prendi 2 Paghi 1’ | offerte dal 27 luglio all’8 agosto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Estate di sconti conche rilancia una delle sue campagne promozionali più famose. Stiamo parlando delledel“Bis” che proseguiranno non solo in questi ultimi giorni del mese ma anche ad inizio. Vediamo dunque quali saranno i prodotti inseriti nella promozione. Nuovo2022 Il meccanismo è sempre lo stesso:unodue. In particolare lesaranno valide da oggi, mercoledì 27 giugno 2022, fino al prossimo 8. Inoltre, come si legge nel, il 2X1 su tanti altri prodotti continuerà fino al 5 settembre. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: ...