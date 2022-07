Vertice centrodestra: "A indicare il premier il partito che prenderà più voti". E la Meloni sorride (Di mercoledì 27 luglio 2022) La regola del 2018 è salva: il partito che prenderà più voti nel centrodestra il 25 settembre, avrà la "prelazione" sul nome del prossimo premier . Ed è salva la linea di Giorgia Meloni che incassa... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 27 luglio 2022) La regola del 2018 è salva: ilchepiùnelil 25 settembre, avrà la "prelazione" sul nome del prossimo. Ed è salva la linea di Giorgiache incassa...

