Tutto chiede salvezza, arriva su Netflix la serie sul TSO con Federico Cesari (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Finire per sette giorni sotto regime di Tso, vuol dire essere pazzi?”. E’ questa la domanda su cui ruota la serie Netflix, in arrivo a ottobre, “Tutto chiede salvezza“, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@Netflixit) “Tutto chiede salvezza” è un romanzo che affronta temi urgenti come il disagio mentale, il significato di “normalità”, il potere dell’amicizia e l’importanza delle relazioni. La serie tv indaga Tutto questo con una narrazione ricca di speranza e umorismo, che rappresentano il fil rouge che ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Finire per sette giorni sotto regime di Tso, vuol dire essere pazzi?”. E’ questa la domanda su cui ruota la, in arrivo a ottobre, ““, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@it) “” è un romanzo che affronta temi urgenti come il disagio mentale, il significato di “normalità”, il potere dell’amicizia e l’importanza delle relazioni. Latv indagaquesto con una narrazione ricca di speranza e umorismo, che rappresentano il fil rouge che ...

NetflixIT : Una settimana di TSO e cinque improbabili compagni di stanza è quello che aspetta Daniele (Federico Cesari) al suo… - galeazzobignami : Conte, che ha governato a suon di decreti e dpcm fregandosene degli italiani, vuole cacciare Draghi, che pretende p… - kiaretta_000 : Ho fatto in totale 4 tamponi rapidi e uno molecolare per un mal di gola. Tutto negativo. Il mio povero naso chiede pietà - napolista : Cori contro la #Lazio nel Dybala day, il club chiede scuse pubbliche a Sky e accusa: «Non siete imparziali» Nota u… - justalonern : Ma scusate chi chiede dell’altro che problemi ha e poi perché si deve chiamare simone tutto ok? Mi lancio da un finestrino -