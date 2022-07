Traffico Roma del 27-07-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ancora code per incidente sulla diramazioneRaccordo Anulare e la barriera diEst in direzione dell’auto sole per Napoli e rallentamenti per incidente anche sulla via Pontina direzione Latina tra il raccordo e Castel di Decima raccordo anulare troviamo rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo e lampia possibili rallentamenti poi sulla via del mare per un incidente avvenuto all’altezza del Bivio Per quanto riguarda il trasporto pubblico vi ricordo che fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario è sospeso per lavori bus al posto dei treni quindi traccia e Belletri Ciampino e Albano Ciampino e Frascati In collaborazione con Luce Verde infomobilità