Telefonate indesiderate sui cellulari | dal 27 luglio parte il registro delle opposizioni

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Si può dire addio alle chiamate di telemarketing, ledi pubblicità non richieste anche sui telefoni mobili. Bisogna iscriversi al nuovo. Non è detto che però basti

infoitinterno : Telefonate indesiderate, dal domani si possono bloccare - informatrieste : Scatta lo stop alle telefonate indesiderate, la fine del telemarketing selvaggio - - cdsnews : Da domani sarà possibile bloccare le telefonate pubblicitarie indesiderate - ParliamoDiNews : Telefonate indesiderate, dal 27 luglio si possono bloccare. Ma non quelle dei call center dall`estero #telefonate… - infoiteconomia : Da domani sarà possibile bloccare le telefonate pubblicitarie indesiderate -

Ci si può liberare dalle chiamate dei call center, al cellulare e al telefono di casa. Il registro delle opposizioni nasce per questo motivo, per impedire ai call center delle aziende di contattarci, ...Stop alle. Da domani, mercoledì 27 luglio, è prevista l'attivazione del nuovo Registro pubblico delle opposizioni , strumento gratuito del Ministero dello Sviluppo Economico che ...In funzione il nuovo registro delle opposizioni contro il telemarketing selvaggio: le chiamate diventeranno illegali entro 15 giorni ...Negli ultimi anni il telemarketing selvaggio era sfuggito alle regole con conseguenze pericolose soprattutto per le persone più anziane e vulnerabili. Se necessario, sarà anche possibile iscrivere il ...