Tabellino Barcellona-Juventus 2-2: amichevole 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Tabellino di Barcellona-Juventus 2-2, seconda amichevole della tournée americana. I bianconeri hanno risposto due volte a Dembélé, in gol al 33? e al 40?, con un ottimo Moise Kean, autore di due belle reti di destro al 39? e al 5?. Sul finale, Perin e due traverse salvano la squadra di Allegri. Gran debutto di Bremer e ottima prestazione di Di Maria. Di seguito il Tabellino. Tabellino Barcellona-Juventus 2-2 Reti: 34’, 40’ Dembélé (B), 39’, 6’st Kean (J) Barcellona: Ter Stegen (1’ st Pena); Sergi Roberto (32’ Dest, 33’st Casado), Christensen (17’ st Piqué), Eric Garçia (1’ st de Jong), Jordi Alba (17’ st Balde); Nico Gonzalez, Busquets (1’ st Pjanic), Kessie (17’st Torre); Dembélé (1’ st Raphinha, 32’ st Abde), Lewandowski ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildi2-2, secondadella tournée americana. I bianconeri hanno risposto due volte a Dembélé, in gol al 33? e al 40?, con un ottimo Moise Kean, autore di due belle reti di destro al 39? e al 5?. Sul finale, Perin e due traverse salvano la squadra di Allegri. Gran debutto di Bremer e ottima prestazione di Di Maria. Di seguito il2-2 Reti: 34’, 40’ Dembélé (B), 39’, 6’st Kean (J): Ter Stegen (1’ st Pena); Sergi Roberto (32’ Dest, 33’st Casado), Christensen (17’ st Piqué), Eric Garçia (1’ st de Jong), Jordi Alba (17’ st Balde); Nico Gonzalez, Busquets (1’ st Pjanic), Kessie (17’st Torre); Dembélé (1’ st Raphinha, 32’ st Abde), Lewandowski ...

