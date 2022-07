Spalletti: “Kvara e Ostigard molto bene. Partita di allenamento, peccato per gli errori” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Luciano Spalletti ha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri pareggiare con l’Adana di Montella. L’allenatore analizza la Partita al termine del match e dice: “Dobbiamo ricordare che questo era un allenamento per arrivare bene alla prima Partita di campionato col Verona. La Partita è stata fatta bene, nonostante i pasticci commessi sui calci di rigore. La squadra ha sviluppato un ottimo gioco e tutti si sono impegnati al massimo“. Sui nuovi giocatori Spalletti ha detto: “Tutti si stanno inserendo benissimo. Kvara sta facendo vedere di avere grandissime qualità tecniche è stato sfortunato in un paio di occasioni, altrimenti poteva segnare. Zerbin ha fatto vedere cose buone anche in un ruolo non suo. Ambrosino è un ragazzo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lucianoha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri pareggiare con l’Adana di Montella. L’allenatore analizza laal termine del match e dice: “Dobbiamo ricordare che questo era unper arrivarealla primadi campionato col Verona. Laè stata fatta, nonostante i pasticci commessi sui calci di rigore. La squadra ha sviluppato un ottimo gioco e tutti si sono impegnati al massimo“. Sui nuovi giocatoriha detto: “Tutti si stanno inserendo benissimo.sta facendo vedere di avere grandissime qualità tecniche è stato sfortunato in un paio di occasioni, altrimenti poteva segnare. Zerbin ha fatto vedere cose buone anche in un ruolo non suo. Ambrosino è un ragazzo ...

sscnapoli : ?? Spalletti “Buona la fase di possesso e gioco palla. Kvara ha grandi qualità” ?? - LuigiLiccardo6 : RT @napolipiucom: Spalletti: 'Kvara e Ostigard molto bene. Partita di allenamento, peccato per gli errori' #napoli #Spalletti #ForzaNapoli… - napolipiucom : Spalletti: 'Kvara e Ostigard molto bene. Partita di allenamento, peccato per gli errori' #napoli #Spalletti… - NapoliNewsRobot : From: tuttonapoli 7 cambi per Spalletti nel secondo tempo: c'è Kvara e la punta è il gioiellino Ambrosino - tuttonapoli : 7 cambi per Spalletti nel secondo tempo: c'è Kvara e la punta è il gioiellino Ambrosino -