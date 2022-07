Si sente male sulla Terrazza e l'ambulanza non passa - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Daniele Mannocchi Un soccorso che - nelle intenzioni dei protagonisti - avrebbe dovuto essere rapido e puntuale, si è trasformato in un'odissea. Teatro della surreale vicenda è la Terrazza della ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Daniele Mannocchi Un soccorso che - nelle intenzioni dei protagonisti - avrebbe dovuto essere rapido e puntuale, si è trasformato in un'odissea. Teatro della surreale vicenda è ladella ...

Pierva61 : RT @fforzano: 'Se l'idraulico è irreperibile, mi candido io a riparare la perdita del tubo' 'Se il medico è in ferie, mi candido io a sutur… - meIevisione : il cielo lampeggia perché c'è un temporale dall'altro lato della montagna ma da qua non si sente niente c'è solo il… - satelliteIouis : @matilwtda STO MALE hai il suo dna?? nel mio video si sente pure che sbatte sul cellulare c’è l’avevo OVUNQUE nell orecchio pure - mariagrazialeg2 : RT @fforzano: 'Se l'idraulico è irreperibile, mi candido io a riparare la perdita del tubo' 'Se il medico è in ferie, mi candido io a sutur… - dansharii_ : non je toccate mattia zenzola a christian stefanelli che se sente male semicit. -