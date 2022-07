Ragusa, ivoriano scomparso: aperto fascicolo per omicidio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Daouda Diane è stato visto l'ultima volta il 2 luglio in un cementificio locale. Inutilizzato il biglietto aereo prenotato per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Daouda Diane è stato visto l'ultima volta il 2 luglio in un cementificio locale. Inutilizzato il biglietto aereo prenotato per il ...

palermo24h : Ivoriano scomparso ad Acate, la Procura di Ragusa indaga per omicidio - palermo24h : Daouda Diane, ivoriano scomparso a Ragusa: la procura indaga per omicidio - NuovoSud : Ivoriano scomparso ad Acate, la Procura di Ragusa indaga per omicidio - CorriereRagusa : Indagine per omicidio sulla scomparsa di un ivoriano ad Acate - Acate - Corriere di Ragusa - corrmezzogiorno : #Palermo Ivoriano scomparso a Ragusa, procura indaga per omicidio -