Omicidio-suicidio in un appartamento: uomo uccide la figlia disabile e si toglie la vita (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella mattinata di ieri a Marigliano, comune in provincia di Napoli, un uomo di 89 anni avrebbe ucciso la figlia disabile con una pistola, poi si sarebbe ucciso con la stessa arma. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Marigliano (Napoli), i carabinieri davanti all’abitazione dove si è consumata la tragedia (Cesare Abbate – Ansa) – Esclusiva.comOmicidio-suicidio in provincia di Napoli. Un anziano di 89 anni avrebbe ucciso la figlia disabile di 56, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso e si sarebbe tolto la vita. È accaduto ieri mattina in un appartamento di Marigliano, dove i due vivevano. A trovarli, entrambi riversi sul pavimento, i soccorsi intervenuti presso l’abitazione. Per la donna non c’è stato nulla da fare, l’89enne è ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella mattinata di ieri a Marigliano, comune in provincia di Napoli, undi 89 anni avrebbe ucciso lacon una pistola, poi si sarebbe ucciso con la stessa arma. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Marigliano (Napoli), i carabinieri davanti all’abitazione dove si è consumata la tragedia (Cesare Abbate – Ansa) – Esclusiva.comin provincia di Napoli. Un anziano di 89 anni avrebbe ucciso ladi 56, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso e si sarebbe tolto la. È accaduto ieri mattina in undi Marigliano, dove i due vivevano. A trovarli, entrambi riversi sul pavimento, i soccorsi intervenuti presso l’abitazione. Per la donna non c’è stato nulla da fare, l’89enne è ...

