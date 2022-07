No - vax escluso lista trapianto polmone, 'ha idee paranoiche' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un bellunese di 55 anni affetto da una grave malattia ai polmoni è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto d'organo perchè ritenuto "non idoneo" dall'equipe medica, in virtù delle sue "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un bellunese di 55 anni affetto da una grave malattia ai polmoni è statodalladei candidati ald'organo perchè ritenuto "non idoneo" dall'equipe medica, in virtù delle sue "...

EttoreGiuliano : No vax escluso dalle liste di trapianto,voleva solo organi di no vax,chiaramente paranoide,pericoloso per sé e per… - KantEva10 : @MichelaMeloni1 Ho escluso quello che hanno fatto cadere Draghi, gli amici dei no vax, M5S e i loro alleati (leggas… - manu_basta : @Richard53723060 @CrisisEureos Chi è stato escluso non ha subito dai politici o dalle virostar ma da amici-parenti-… - MaurizioGabell1 : @ImolaOggi E noi tutti free vax speriamo che sia vero e attendiamo di vedere e capire come mai tutte queste virosta… -