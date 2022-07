Nick Kyrgios, una metamorfosi incredibilmente positiva (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il giorno e la notte. O quasi. La differenza è davvero evidente, nei comportamenti, di Nick Kyrgios. Il tennista australiano, da sempre additato come bad boy e scheggia impazzita, si è ritagliato una nuova dimensione nell’ultimo periodo. Lo sportivo sembra più incline alla calma ed alla riflessione, anche nei momenti più critici dei suoi match. L’ultima finale di Wimbledon 2022, poi persa contro Novak Djokovic, lo ha aiutato a capire quanto i “Big Three” abbiano lavorato sulla loro mentalità per dominare il mondo del tennis internazionale. Le parole di Nick Kyrgios Photo Credit: via Twitter, @TennisWorldit“Le due settimane a Wimbledon sono state pazzesche e il bello è che me ne sono reso conto solo dopo. Perdere una finale mi avrebbe potuto portare tanta tristezza, invece ho provato a cogliere gli aspetti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il giorno e la notte. O quasi. La differenza è davvero evidente, nei comportamenti, di. Il tennista australiano, da sempre additato come bad boy e scheggia impazzita, si è ritagliato una nuova dimensione nell’ultimo periodo. Lo sportivo sembra più incline alla calma ed alla riflessione, anche nei momenti più critici dei suoi match. L’ultima finale di Wimbledon 2022, poi persa contro Novak Djokovic, lo ha aiutato a capire quanto i “Big Three” abbiano lavorato sulla loro mentalità per dominare il mondo del tennis internazionale. Le parole diPhoto Credit: via Twitter, @TennisWorldit“Le due settimane a Wimbledon sono state pazzesche e il bello è che me ne sono reso conto solo dopo. Perdere una finale mi avrebbe potuto portare tanta tristezza, invece ho provato a cogliere gli aspetti ...

