Meloni: “La sinistra deve mettere in moto la macchina del fango contro di noi perché non può dire niente di concreto” (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA – “Penso che la sinistra abbia bisogno di mettere in moto la macchina del fango contro di noi perché non può dire niente di concreto e di vero. Mentre a noi basta semplicemente raccontare i disastri che hanno prodotto in Italia negli ultimi 10 anni al governo”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA – “Penso che laabbia bisogno diinladeldi noinon puòdie di vero. Mentre a noi basta semplicemente raccontare i disastri che hanno prodotto in Italia negli ultimi 10 anni al governo”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

