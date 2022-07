M5S: assemblea deputati dopo dimissioni Crippa e 3 membri direttivo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Si terrà questa sera alle 20, a Montecitorio, l'assemblea dei deputati M5S dopo le dimissioni del capogruppo Davide Crippa e di tre membri del direttivo del gruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Si terrà questa sera alle 20, a Montecitorio, l'deiM5Sledel capogruppo Davidee di tredeldel gruppo.

fattoquotidiano : Governo, Conte chiude l’assemblea M5s: “La maggioranza è con me, ora Draghi decida. Le nostre priorità siano nell’a… - GiovaQuez : Riprenderà alle ore 14 l'assemblea congiunta dei gruppi M5S con Conte. Dai che si ricomincia ?? - elio_vito : @GiovaQuez Ti apprezzo sempre ma non capisco tanta ironia mei confronti dell'assemblea dei parlamentari M5S, ci son… - TV7Benevento : M5S: assemblea deputati dopo dimissioni Crippa e 3 membri direttivo - - patriziadegioia : RT @RosiPolimeni: Ma che Zingaretti, alla assemblea del PD, ha appena lasciato intendere una auspicabile apertura al m5s? Io non ho parole… -