L'Inter scopre la nostalgia per Perisic: nuovi contatti con Udogie | Primapagina (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 23:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Quattro caselle occupate, due a destra e due a sinistra, ma L'Inter sulle fasce non si sente al sicuro. Robin Gosens non è nuovo a qualche acciacco, questa è già di per se una brutta notizia, se poi la associamo al fatto che il tedesco è arrivato per sostituire Perisic, allora possiamo anche catalogarla come una grana tra le mani di Inzaghi. Il croato è stato l'uomo in più dell'ultima stagione, da quinto a sinistra si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo e per L'Inter, non avere un sostituto all'altezza, o rischiare di averne uno a mezzo servizio, significherebbe aver lavorato e programmato male. IL PRIMO NOME DELLA LISTA – Ecco perché in questi giorni c'è stato un nuovo contatto con l'esterno dell'Udinese Destiny ...

