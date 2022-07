Le scuse del Papa agli indiani? È roba politically correct (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vista al tg una vecchissima indiana canadese lagnarsi perché le era stata sottratta al sua «indianità» quand’era bambina, vediamo di dire la nostra sul viaggio del Papa in Canada. Qualcuno lo ha criticato: come, non vai in Africa dove i cristiani vengono massacrati perché sei in carrozzina e invece ti fai sette ore di volo per andare in Canada dove i massacri non ci sono? La risposta è, sì, perché, tanto, in Africa la sua presenza non avrebbe cavato un ragno dal buco, mentre in Canada le cose sono diverse, molto, e Trudeau, il premier più a sinistra del mondo, l’aveva «invitato». Con una proposta che non si può rifiutare, quando era venuto a Roma a dirgli di venire a «chiedere scusa» a eschimesi e indiani canadesi. Ora, da quelle parti (e anche nei sottostanti Usa), in ogni cesso pubblico c’è appostato un avvocato che ti dice appena ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vista al tg una vecchissima indiana canadese lagnarsi perché le era stata sottratta al sua «tà» quand’era bambina, vediamo di dire la nostra sul viaggio delin Canada. Qualcuno lo ha criticato: come, non vai in Africa dove i cristiani vengono massacrati perché sei in carrozzina e invece ti fai sette ore di volo per andare in Canada dove i massacri non ci sono? La risposta è, sì, perché, tanto, in Africa la sua presenza non avrebbe cavato un ragno dal buco, mentre in Canada le cose sono diverse, molto, e Trudeau, il premier più a sinistra del mondo, l’aveva «invitato». Con una proposta che non si può rifiutare, quando era venuto a Roma a dirgli di venire a «chiedere scusa» a eschimesi ecanadesi. Ora, da quelle parti (e anche nei sottostanti Usa), in ogni cesso pubblico c’è appostato un avvocato che ti dice appena ...

