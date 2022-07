Incendi, il report Legambiente: “Nel 2021 in fiamme 160mila ettari di verde: il 155% in più dell’anno precedente” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Crisi climatica, caldo torrido ed emergenza siccità colpiscono l’Italia che, come ogni estate, va in fumo. Sono già oltre 26mila gli ettari bruciati dal 1 gennaio al 15 luglio 2022 (fonte EFFIS, European Forest Fire Information System) e quasi 33mila gli interventi effettuati, dal 15 giugno al 15 luglio, dai vigili del fuoco per Incendi boschivi, nelle aree urbane e rurali. Sono oltre 4mila in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Ancora più preoccupanti sono i dati del report ‘Italia in fumo’ realizzato da Legambiente che, anticipando i dati Ecomafia 2022 e analizzando i dati satellitari dell’EFFIS, fa il punto sul patrimonio boschivo (ma anche il verde urbano) bruciato nel 2021 e negli ultimi 14 anni, dal 2008 al 2021. Sono quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Crisi climatica, caldo torrido ed emergenza siccità colpiscono l’Italia che, come ogni estate, va in fumo. Sono già oltre 26mila glibruciati dal 1 gennaio al 15 luglio 2022 (fonte EFFIS, European Forest Fire Information System) e quasi 33mila gli interventi effettuati, dal 15 giugno al 15 luglio, dai vigili del fuoco perboschivi, nelle aree urbane e rurali. Sono oltre 4mila in più rispetto allo stesso periodo del. Ancora più preoccupanti sono i dati del‘Italia in fumo’ realizzato dache, anticipando i dati Ecomafia 2022 e analizzando i dati satellitari dell’EFFIS, fa il punto sul patrimonio boschivo (ma anche ilurbano) bruciato nele negli ultimi 14 anni, dal 2008 al. Sono quasi ...

fattoquotidiano : Incendi, il report Legambiente: “Nel 2021 in fiamme 160mila ettari di verde: il 155% in più dell’anno precedente” - ElisabettaPolet : RT @FondazioneCC: ?L'emergenza incendi mette a rischio i cani intrappolati da catene, gabbie o recinti che impediscono loro di scappare. S… - FerroniFranco : Oltre il 97% degli #incendi in #Europa è causato da attività umane ??Gli incendi estremi aumenteranno globalmente,… - WWFOasi : RT @WWFitalia: Oltre il 97% degli #incendi in #Europa è causato da attività umane ?? Gli incendi estremi aumenteranno globalmente, fino al… - infoitinterno : L’Italia la più flagellata dagli incendi nel 2021 in Europa: «Quest’anno andrà peggio» – Il report -