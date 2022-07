Affaritaliani : IBR Grant Thornton: un'impresa su tre non si aspetta la ripresa -

Secondo la ricerca c'è un aumento significativo delle aspettative delle imprese verso fattori ... amministratore delegato di Thornton Consultants - sono da ricercare nel calo energia, nell'... IBR Grant Thornton: un'impresa su tre non si aspetta la ripresa Roma, 27 lug. (askanews) - 'Una impresa su tre non si aspetta una ripresa economica nei prossimi 12 mesi'. E' un calo dell'ottimismo chiaro ...