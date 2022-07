Grave lutto per Meghan e Harry: bambino morto tragicamente | Una morte senza un perché (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un Grave lutto ha colpito i duchi del Sussex che non riescono a spiegarsi come sia stata possibile la morte prematura del piccolo. Il figlio di nove anni di un’amica di Meghan Markle e del principe Harry è stato misteriosamente trovato morto. Ad annunciarlo su Instagram è stata la mamma Kelly McKee Zajfen, di 42 anni, che ha comunicato sui socia che venerdì scorso suo figlio George è stato trovato senza via nella loro casa. Fonte: Instagram @stoppapressarna“Il mio mondo è frantumato in un milione di pezzi”, ha detto l’ex modella e donna d’affari su Instagram. “Faccio fatica a respirare. Camminare. Funzionare. Sedermi. Stare in piedi. Eri la luce della mia vita. Il tuo sorriso rendeva la stanza così luminosa e il tuo cuore era il più perfetto e il più ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unha colpito i duchi del Sussex che non riescono a spiegarsi come sia stata possibile laprematura del piccolo. Il figlio di nove anni di un’amica diMarkle e del principeè stato misteriosamente trovato. Ad annunciarlo su Instagram è stata la mamma Kelly McKee Zajfen, di 42 anni, che ha comunicato sui socia che venerdì scorso suo figlio George è stato trovatovia nella loro casa. Fonte: Instagram @stoppapressarna“Il mio mondo è frantumato in un milione di pezzi”, ha detto l’ex modella e donna d’affari su Instagram. “Faccio fatica a respirare. Camminare. Funzionare. Sedermi. Stare in piedi. Eri la luce della mia vita. Il tuo sorriso rendeva la stanza così luminosa e il tuo cuore era il più perfetto e il più ...

