Genoa | UFFICIALE | ceduto un ex Juve

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora un addioin casa. Dopo un anno e mezzo di militanza in rossoblù, trascorso in realtà sempre in prestito lontano dall...

Commenta per primo Ancora un addioin casa. Dopo un anno e mezzo di militanza in rossoblù, trascorso in realtà sempre in prestito lontano dalla Lanterna, Elia Petrelli saluta definitivamente il Grifone. L'attaccante, ...Arrivato al Sassuolo nel 2017 dal PSV Eindhoven, dopo il passaggio in Primavera nel vittorioso Torneo di Viareggio di quell'anno, i prestiti a PEC Zwolle, Ascoli ehanno preceduto il suo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il comunicato del Sassuolo Calcio è arrivato solo in serata: Gianluca Scamacca passa a titolo definitivo al West Ham. Un’operazione fruttuosa: 36 milioni + 6 milioni di bonus e il 10% di diritti sull’ ...