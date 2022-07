Del maiale non si butta via niente (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fergus Henderson e Trevor Gulliver hanno aperto il St. JOHN Smithfield di Londra nel 1994. Da allora, Fergus e Trevor sono stati riconosciuti come i pionieri originali della cucina “da naso a coda”, con innumerevoli riconoscimenti a dimostrarlo: qui offrono solo animali di cui hanno utilizzato tutte le parti, in tutte le loro possibili declinazioni e senza che nulla vada sprecato. Laddove Fergus è responsabile di mettere il cibo nel piatto, Trevor è responsabile del vino nel bicchiere e della creazione della rinomata carta dei vini tutta francese di St. JOHN, anche dalla propria azienda vinicola. Servendo cibo elegante, ma semplice e sincero, il St. JOHN è considerato una delle pietre miliari della scena della ristorazione britannica. Ma i due non si sono limitati a un ristorante, e hanno creato un vero e proprio brand: t-shirt con maiali illustrati, borse e libri, uno shop ricchissimo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fergus Henderson e Trevor Gulliver hanno aperto il St. JOHN Smithfield di Londra nel 1994. Da allora, Fergus e Trevor sono stati riconosciuti come i pionieri originali della cucina “da naso a coda”, con innumerevoli riconoscimenti a dimostrarlo: qui offrono solo animali di cui hanno utilizzato tutte le parti, in tutte le loro possibili declinazioni e senza che nulla vada sprecato. Laddove Fergus è responsabile di mettere il cibo nel piatto, Trevor è responsabile del vino nel bicchiere e della creazione della rinomata carta dei vini tutta francese di St. JOHN, anche dalla propria azienda vinicola. Servendo cibo elegante, ma semplice e sincero, il St. JOHN è considerato una delle pietre miliari della scena della ristorazione britannica. Ma i due non si sono limitati a un ristorante, e hanno creato un vero e proprio brand: t-shirt con maiali illustrati, borse e libri, uno shop ricchissimo ...

