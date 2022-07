“DAGLI ABBONAMENTI ATTENDIAMO UN PRIMO SEGNALE DI RINNOVATO ENTUSIASMO”

Leggi su udine20

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Alla vigilia dell’apertura della campagna2022/23 “Occhi, cuore, Pordenone” (tutte le info) il presidente Mauro Lovisa manda un messaggio a tutti i tifosi: “Ci stiamo preparando per un campionato da protagonisti, in cui ritrovare il vero Pordenone. In campo come nell’intero ambiente, che con fede neroverde è chiamato a recitare un ruolo fondamentale dando una risposta forte già dalla campagnain termini di ritrovato, di vicinanza e sostegno a un progetto che mai nella storia ha avuto questa continuità oltre che un consolidamento in una dimensione di assoluto prestigio come quella fra B e C. Nella costruzione della squadra, con calciatori di grande spessore tecnico quanto umano, e ancor prima nell’affidamento della panchina a un profilo top come mister Di Carlo la Società, con poche parole, serietà, ...