Che Smart Workig sei?

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel primo vero anno di ritorno alla normalità o più o meno normalità, molti lavoratori, specie del settore pubblico, si domandano. Cheworking? Questa nuova modalità di lavoro che sta prendendo piede nel nostro Paese a seguito proprio della pandemia da SARS Covid 19 del 2020, ci ha improvvisamente trasportato in una realtà diversa da quella che abbiamo vissuto per tanti anni in ufficio. In questa estate 2022 in molti incontrandoci per una cena o un aperitivo ci domandiamo: “ma tu cheworking fai?” Ma ahimè non tutti hanno la fortuna di poter lavorare in modalità lavoro agile. Ma per chi invece è fortunato, o no a seconda di come la si vede, deve districarsi in diverse forme diworking. E scegliere quella che più si avvicina ad agevolare la propria vita famigliare non è sempre facile. ...