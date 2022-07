Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: si parte da fine settembre con 46mln di euro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Apriranno a partire dal prossimo 27 settembre gli sportelli dedicati alle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ ideate – anche in sede di consultazione pubblica sulla proprietà industriale, avvenuta lo scorso anno – per tutelare e incentivare, da una parte, e facilitare le procedure burocratiche, dall’altra, le startup e le piccole medie imprese del territorio italiano. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in una nota diffusa nelle scorse ore. Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, di cosa si tratta Come avevamo anticipato qualche settimana fa, per i nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ le risorse disponibili aumentano: si passa dai 38 milioni di euro ... Leggi su fmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) Apriranno a partire dal prossimo 27gli sportelli dedicati alle misureideate – anche in sede di consultazione pubblica sulla proprietà industriale, avvenuta lo scorso anno – per tutelare e incentivare, da una, e facilitare le procedure burocratiche, dall’altra, le startup e le piccole medie imprese del territorio italiano. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in una nota diffusa nelle scorse ore., di cosa si tratta Come avevamo anticipato qualche settimana fa, per i nuovi bandile risorse disponibili aumentano: si passa dai 38 milioni di...

