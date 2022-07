(Di mercoledì 27 luglio 2022) Dal momento che il caldo torrido non accenna ad arrestarsi, il Lazio offre alcuni luoghi verdeggianti in cui rifugiarsi d. L’itinerario che verrà presentato nell’articolo si può compiere in un solo giorno, dal momento che si trova nella regione Lazio. In questa gita si potranno ammirare un borgo rilassante sul lago, alcuni laghetti rinfrescanti immersi in una vegetazione rigogliosa e un ponte medievale di grande valore storico. Castel di Tora Castel di Tora fa parte della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia. Si tratta di un paesaggio incontaminato che porta i segni di un’agricoltura sofferta ma anche della bellezza che incantò i costruttori di rocche e castelli. La salubrità dell’aria, i profumi delle ginestre e del timo, i crinali dei monti con i secolari castagneti, le acque pure, il volo delle poiane, ...

... ma si possono anche scegliere i. Inoltre visitare tanti bei posti in montagna o in collina regala momenti tranquilli e un po' di fresco. In molte zone d'Italia ci sono deiincantevoli ...Interessanti stratificazioni storiche Nel centro d'Italiache affascinano i visitatori. Una zona in cui ci sono interessanti stratificazioni storiche. Gli abitanti più antichi sono ... Borghi, laghi e ponti medievali per sfuggire alla calura estiva Per vacanze restando in Italia si può andare in molti laghi, spiagge o in montagna. Anche città d'arte e borghi medievali meritano una visita ...Per una vacanza all’insegna del relax, lontano dal turismo di massa, affascinanti borghi nella provincia italiana molto amati dagli stranieri ...