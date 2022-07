Amber Heard: un fan di Johnny Depp la prende in giro indossando un "cappello di cacca" al Comic-Con (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sempre che una persona presente al Comic-Con di San Diego abbia preso in giro Amber Heard indossando un cappello di cacca per completare il suo cosplay di Mera. I fan di Johnny Depp continuano a prendere in giro pubblicamente la sua ex moglie Amber Heard: uno di loro ha partecipato al Comic-Con indossando un costume di Mera, il personaggio che l'attrice interpreta in Aquaman, completando il look con un cappello di cacca in riferimento al famigerato "scherzo" che l'attrice avrebbe fatto al suo ex marito. Un partecipante del Comic-Con di San Diego ha creato un cosplay di Mera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sempre che una persona presente al-Con di San Diego abbia preso inundiper completare il suo cosplay di Mera. I fan dicontinuano are inpubblicamente la sua ex moglie: uno di loro ha partecipato al-Conun costume di Mera, il personaggio che l'attrice interpreta in Aquaman, completando il look con undiin riferimento al famigerato "scherzo" che l'attrice avrebbe fatto al suo ex marito. Un partecipante del-Con di San Diego ha creato un cosplay di Mera ...

Brennorix : @FratellidItalia Per dire che non è, siccome è una donna, allora le femministe subito in piazza, non l'hanno fatto… - simshine95 : Di questo passo la causa di separazione tra #Totti e #Ilary la trasmetteranno in prima serata tipo Amber Heard e Jo… - callmemarco06 : vedere amber heard che viene presa in giro anche dalla DC fa troppo ridere ?? - lolitaaround : Senza entrare in dibattiti su Amber Heard, bisogna ammettere che è devastantemente bella - levinonlivai : non quell’infame di amber heard su canale 20 MALEDETTAAAAA -