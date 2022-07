Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza: “Il mio desiderio di capire di più dopo una denuncia per diffamazione” (Di martedì 26 luglio 2022) Il brano “Per tutte le volte che” lo ha consacrato. Nel 2010 ha conquistato gli italiani e il palco dell’Ariston, trionfando al Festival di Sanremo. Oggi, Valerio Scanu è anche dottore in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Il cantante ha conseguito il titolo di studi all’Università Giustino Fortunato di Benevento e ha festeggiato con gli amici e la famiglia, alla quale ha dedicato il traguardo: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”, ha scritto a corredo di una foto pubblicata sui social. Solo pochi mesi fa, Scanu aveva comunicato ai fan di aver intrapreso gli studi e che la laurea sarebbe stata imminente. Un’esigenza interiore, un desiderio – quello di voler studiare legge – scaturito dalla denuncia di diffamazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Il brano “Per tutte le volte che” lo ha consacrato. Nel 2010 ha conquistato gli italiani e il palco dell’Ariston, trionfando al Festival di Sanremo. Oggi,è anche dottore incon il massimo dei voti. Il cantante ha conseguito il titolo di studi all’Università Giustino Fortunato di Benevento e ha festeggiato con gli amici e la famiglia, alla quale ha dedicato il traguardo: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”, ha scritto a corredo di una foto pubblicata sui social. Solo pochi mesi fa,aveva comunicato ai fan di aver intrapreso gli studi e che la laurea sarebbe stata imminente. Un’esigenza interiore, un– quello di voler studiare legge – scaturito dalladi...

