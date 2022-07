Ultime Notizie – Pd | caccia a candidatura tra regole e deroghe | big salvi anche ‘grazie’ a Draghi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 26 luglio 2022) “Serve uno sforzo”. Enrico Letta ha messo le cose in chiaro nel corso della Direzione del Pd, a proposito delle candidature: “Tutti dovete pensare a come dare una mano e non essere un problema”, perché “oggi non è più come quando c’erano decine di posti da distribuire“. Papabili candidati ed eletti che cercano il bis dovranno, in sostanza, fare un faticoso slalom tra il taglio dei parlamentari (da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori), leelettorali che spingono a patti per spartire i collegi con gli alleati, le norme sull’alternanza di genere e il tradizionale rinnovamento per arrivare in Parlamento con la nuova legislatura. In questa cornice è quindi partita nel Pd formalmente la ‘corsa’ alle candidature. La ‘dead line’ è quella della prossima Direzione, che verrà convocata tra il 9 a l’11 agosto, in cui verranno votate le liste. A supportare ...