Traffico Roma del 26-07-2022 ore 13:30 (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverde Roma non trovati dalla redazione Buon pomeriggio nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare nei sulle altre autostrade Traffico scorrevole anche sulle consolari la polizia locale Cesena la difficoltà di circolazione in Piazzale delle Provincie a causa della chiusura dovuta lavori di viale delle provincie ripercussioni in via Catania è lungo viale della Lega Lombarda nella zona di San Giovanni difficoltà di circolazione in via dei laterani per lavori tra via della Ferratella in Laterano e via dell'Amba Aradam di San Gesù sulla via Appia Nuova per l'incendio di un veicolo all'altezza di via Sermoneta Ci troviamo tra Arco di Travertino e Colli Albani raccomandiamo le dovute attenzioni nell'estrema periferia Sud per le conseguenze di un incendio via di Porta medaglia resta Scusa tra il bivio con la Laurentina & via di ...

