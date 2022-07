sportli26181512 : Thorstvedt, scommessa che intriga: col Sassuolo (se gioca) può diventare una macchina da bonus: Thorstvedt, scommes… - MagicGazzetta : Thorstvedt, scommessa che intriga: col Sassuolo (se gioca) può diventare una macchina da bonus #Fantacampionato -

Acquisto scandinavo per il Sassuolo che, in attesa di conoscere il futuro di Frattesi (cercato dalla Roma), si è cautelato con l'ingaggio di Kristian, centrocampista dal bonus facile. Thorstvedt, scommessa che intriga: col Sassuolo (se gioca) può diventare una macchina da bonus Kristian Thorstvedt è il nuovo talento del Sassuolo: carriera, caratteristiche e status al fantacalcio del nuovo acquisto dei neroverdi ...