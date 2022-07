“Sono felice”. Alfonso Signorini padrino di battesimo al piccolo vip: “Mi prenderò cura di lui” (Di martedì 26 luglio 2022) Piacciano o meno determinati programmi televisivi Sono in grado di cambiare letteralmente la vita di coloro che vi partecipano. PosSono stravolgerla o migliorarla, dipende dalle situazioni. Grazie a Maria De Filippi per fare un esempio, Sono nate vere e proprie famiglie. Ma anche Alfonso Signorini con il suo GF Vip non scherza. Difatti in queste ultime ore si è trovato a fare il padrino al battesimo di Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Era ormai un evento annunciato, visto quanto Sono social entrambi i genitori del piccolo Gabriele Ciavarro. Due ex gieffini che hanno perso la testa l’uno per l’altra proprio durante il reality di Alfonso Signorini. Era il 2020 e il GF Vip 4 ha ... Leggi su tuttivip (Di martedì 26 luglio 2022) Piacciano o meno determinati programmi televisiviin grado di cambiare letteralmente la vita di coloro che vi partecipano. Posstravolgerla o migliorarla, dipende dalle situazioni. Grazie a Maria De Filippi per fare un esempio,nate vere e proprie famiglie. Ma anchecon il suo GF Vip non scherza. Difatti in queste ultime ore si è trovato a fare ilaldi Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Era ormai un evento annunciato, visto quantosocial entrambi i genitori delGabriele Ciavarro. Due ex gieffini che hanno perso la testa l’uno per l’altra proprio durante il reality di. Era il 2020 e il GF Vip 4 ha ...

