Si fa un selfie davanti all' elicottero | 22enne viene decapitato

(Di martedì 26 luglio 2022) Il ragazzo ha provato a scattare un foto mentre le pale dell'erano ancora in funzione. Sott'accusa il pilota e due tecnici di terra

I media greci hanno detto che lo studente dell'università di Oxford Brookes è stato colpito mentre tentava di farsi un selfie dopo l'atterraggio dell'elicottero Bell 407 all'eliporto vicino a Spata. Tre persone sono state arrestate dopo la morte di Jack Fenton, 21enne britannico ucciso dalla pala di un elicottero dal quale era sbarcato ad Atene.