Perché la fuga delle multinazionali Usa dall’India è un problema geopolitico

(Di martedì 26 luglio 2022) Se ne vanno così. Con qualche multa da pagare e un conto corrente in rupie da estinguere senza troppi rimpianti. Diverseamericane (e non solo) hanno annunciato piani ben dettagliati per lasciare l’India. Al centro della ritirata strategica ci sono questioni fiscali irrisolte e una scarsa competitività sul mercato indiano. Non è solo uneconomico e commerciale: c’è anche la questione geopolitica. Laaziende straniere, a cominciare dai colossi statunitensi, potrebbe indebolire il fronte occidentale in India a favore della Cina. Dalle case automobilistiche come Ford, General Motors e Harley Davidson, sino al settore bancario con Citibank: l’elencograndi società americane in procinto di chiudere i propri stabilimenti indiani è vasto e diversificato. E fuori dagli ...