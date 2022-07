'Ndrangheta, 12 arresti a Reggio Calabria. Coinvolti imprenditori (Di martedì 26 luglio 2022) Dodici persone, tra cui presunti affiliati alla 'Ndrangheta ed imprenditori collusi, sono state arrestate a Reggio Calabria nel corso di un'operazione condotta dalla Dia e dalla Guardia di Finanza su direttive della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri. L'operazione, denominata "Planning", ha consentito di sgominare un'associazione criminale che avrebbe visto alleati imprenditori e famiglie di 'Ndrangheta finalizzata all'infiltrazione di alcune cosche nel settore edile e nella grande distribuzione alimentare. arresti e perquisizioni, nell'ambito dell'operazione, anche in Lombardia, Abruzzo e Lazio. Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 luglio 2022) Dodici persone, tra cui presunti affiliati alla 'edcollusi, sono state arrestate anel corso di un'operazione condotta dalla Dia e dalla Guardia di Finanza su direttive della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri. L'operazione, denominata "Planning", ha consentito di sgominare un'associazione criminale che avrebbe visto alleatie famiglie di 'finalizzata all'infiltrazione di alcune cosche nel settore edile e nella grande distribuzione alimentare.e perquisizioni, nell'ambito dell'operazione, anche in Lombardia, Abruzzo e Lazio.

