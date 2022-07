Musetti vince all' esordio a Umago | oggi Sinner Sonego fuori a Kitzbuhel

Eurosport_IT : LORENZOOOOOOOOO! #Musetti batte Alcaraz per 6-4 6-7(6) 6-4 e vince il suo primo titolo ATP!?????? #HamburgOpen - ItaliaTeam_it : MUSOOOOOOO! ???????? Sulla terra rossa di Amburgo Carlos Alcaraz vince il secondo set annullando 5 match point, Lorenz… - Gazzetta_it : #Musetti vince all'esordio a #Umago, domani #Sinner. #Sonego fuori a #Kitzbuhel - MattiaMorbidoni : RT @Gazzetta_it: #Musetti vince all'esordio a #Umago, domani #Sinner. #Sonego fuori a #Kitzbuhel - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Musetti vince all'esordio a #Umago, domani #Sinner. #Sonego fuori a #Kitzbuhel -

Continua a cavalcare l'onda del successo Lorenzoche dopo la vittoria di domenica all'Atp 500 di Amburgo, dove si è imposto in finale su Carlos Alcaraz, allunga ulteriormente la sua striscia vincente superando anche l'esordio all'Atp 250 di ...rompe così gli indugi nel settimo gioco e piazza un altro break, andando così a servire per il set che6 - 2 in trentacinque minuti. Il secondo set inizia ancora nel migliore dei modi ...Il tennista di Carrara conquista la prima vittoria in carriera, battendo in tre set il numero 3 al .... In una domenica amara per l'Italia sportiva, con la sconfitta di Berrettini in finale a Gstaad c ...UMAGO - Ottima prova di maturità di Lorenzo Musetti che si spoglia delle vesti di vincitore di Amburgo e con umiltà porta a casa una sfida complicata. Ora Cecchinato ...