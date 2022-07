M5S: Crippa, 'mi dimetto da capogruppo Camera' (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Mi sono dimesso da capogruppo" del M5S alla Camera. Così Davide Crippa, confermando la scelta di lasciare la presidenza del gruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Mi sono dimesso da" del M5S alla. Così Davide, confermando la scelta di lasciare la presidenza del gruppo.

TgLa7 : #M5s, #Crippa: mi dimetto da capogruppo Camera. Non ho condiviso linea vertici su crisi' - GiovaQuez : Visto che il M5s ha sempre detto che non era un voto sulla fiducia, tanto che alla Camera l'ha votata, non si capis… - GiovaQuez : Loquenzi: 'Dopo i fuoriusciti con Di Maio magari ora ce ne saranno altri con Crippa. Con questo infingimento si pot… - 007Vincentxx : Ora non gonfiate i maroni con #Crippa #M5s era scontato che se ne andasse - 007Vincentxx : Avanti un’altro #Elezioni politiche 2022, ultime notizie |Crippa si dimette dal ruolo di capogruppo del M5s alla Ca… -