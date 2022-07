LIVE Musetti-Bedene | ATP Umago in DIRETTA | tra pochissimo si incomincia

(Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Secondo incrocio tra i due giocatori, il primo è datato maggio 2021 ed è stato vinto in due set, con il punteggio di 6-3 7-6(2), dal nostro portacolori. 19:57 Buonasera e benvenutidella sfida tra Lorenzoe Aljaz, valida per il primo turno del torneo maschile dell’ATP 250 di. L’azzurro è pronto a fare il suo debutto in Croazia dopo la strepitosa vittoria ad Amburgo di domenica scorsa. 19:53 Lo Slovacco Molcan si qualifica per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 dibattendo il padrone di casa Ajdukovic con il punteggio di 6-2 7-6(2). Fra pochi minuti inizia la partita di Lorenzo. 18:48 Alex Molcan ha vinto il primo parziale con il ...

infoitsport : LIVE - Musetti-Bedene, primo turno Atp Umago 2022 - infoitsport : LIVE Musetti-Bedene, ATP Umago in DIRETTA: l'azzurro vuole continuare a vincere e scalare il ranking - infoitsport : Stasera ad Umago tocca a Musetti (live alle 20 in tv) - stone001002 : RT @matmosciatti11: Ma quale fu il giudizio di #Musetti la prima volta che vide e affrontò #Alcaraz? Lo scorso 29 marzo Lorenzo ci raccontò… - AngeScardigno : RT @matmosciatti11: Ma quale fu il giudizio di #Musetti la prima volta che vide e affrontò #Alcaraz? Lo scorso 29 marzo Lorenzo ci raccontò… -

(7) Fabio Fognini (ITA) 63 57 63 (8) Lorenzo(ITA) c. (pr) Aljaz Bedene (SLO) (q) Marco Cecchinato (ITA) b. (wc) Mili Poljicak (CRO) 61 57 62 (q) Franco Agamenone (ITA) c. Laslo Djere (SRB) (...OA Sport vi offre la DIRETTAdella sfida tra Lorenzoe Aljaz Bedene, valida per il primo turno del torneo maschile dell'ATP 250 di Umago. La partita è in programma come ultimo match sul ...Chi avrà la meglio tra il creativo Musetti e l’insidioso Bedene Segui il su Sportface.it. COME VEDERE IL MATCH IN TV. PROGRAMMA. TABELLONE. MONTEPREMI. AGGIORNA LA DIRETTA. MUSETTI-BEDENE (terzo matc ...La vittoria più recente del classe 1988 sloveno è arrivata al secondo turno del Roland Garros, dove aveva superato l’argentino Cuevas per 4-6 6-4 7-6 6-4, prima di arrendersi al serbo Novak Djokovic.