LA7 | VARIAZIONI DAYTIME E PRIME TIME | NON È L’ARENA ANTICIPA DI MOLTO | MERLINO | PANNELLA E GRUBER IN ONDA DAL 6 SETTEMBRE

(Di martedì 26 luglio 2022) Dopo la Rai e Mediaset, anche La7 ha le suedel palinsesto. Urbano Cairo farà suonare la campanella in anticipo,ndo il ritorno di vari programmi. Vediamo quali. Partiamo con le certezze. Coffee Break andrà indal lunedì al sabato anche d’estate, salvo ripensamenti. L’Aria che Tira, attualmente in versione estiva, tornerà con Myrtalunedì 5. Stessa data per Tagadà e Otto e Mezzo di Lilli. Martedì 6 partirà DiMartedì di Giovanni Floris; mentre PiazzaPulita con Corrado Formigli inizierà il 9. Massimo Giletti e la sua Non èpartiranno domenica 11. Come riferisce TvBlog, la prima puntata del talk di Massimo Giletti era stata fissata per il 29 ...

