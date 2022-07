La femmina di tricheco che sta attirando l’attenzione di Oslo (Di martedì 26 luglio 2022) Pesa 700 chili e da diversi giorni affonda barche salendoci a bordo per riposarsi: sembra sia entrata nel fiordo per errore Leggi su ilpost (Di martedì 26 luglio 2022) Pesa 700 chili e da diversi giorni affonda barche salendoci a bordo per riposarsi: sembra sia entrata nel fiordo per errore

ilpost : La femmina di tricheco che sta attirando l’attenzione di Oslo - Newsinunclick : Cerca qualche ora di relax in barca e siccome non ne possiede una, sale su quelle altrui, ormeggiate nei porti. Nul… - Piergiulio58 : Cerca qualche ora di relax in barca e siccome non ne possiede una, sale su quelle altrui, ormeggiate nei porti. Nul… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Freya, il tricheco che ama le barche In Norvegia un esemplare femmina di qua… -