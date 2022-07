Kim Min-jae è arrivato a Rivisondoli: nelle prossime ore l’ufficialità (Di martedì 26 luglio 2022) AGGIORNAMENTO 20:50 – Secondo quanto si apprende da Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore Kim Min-jae è arrivato in ritiro a Rivisondoli. nelle prossime ore la firma e l’ufficialità dell’affare. AGGIORNAMENTO 17:45 – Kim Min-jae ha appena terminato le visite mediche e si appresta a lasciare Villa Stuart: il sudcoreano partirà per Castel di Sangro dove firmerà il contratto che lo legherà al Napoli. Kim Min-jae a Villa Stuart Kim Min-jae è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il calciatore sudcoreano era arrivato poche ore fa nella capitale dal Portogallo. Dopo le visite mediche, se non ci saranno intoppi, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. Gli azzurri pagheranno al Fenerbahce la clausola da ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) AGGIORNAMENTO 20:50 – Secondo quanto si apprende da Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore Kim Min-jae èin ritiro aore la firma edell’affare. AGGIORNAMENTO 17:45 – Kim Min-jae ha appena terminato le visite mediche e si appresta a lasciare Villa Stuart: il sudcoreano partirà per Castel di Sangro dove firmerà il contratto che lo legherà al Napoli. Kim Min-jae a Villa Stuart Kim Min-jae èa Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il calciatore sudcoreano erapoche ore fa nella capitale dal Portogallo. Dopo le visite mediche, se non ci saranno intoppi, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027. Gli azzurri pagheranno al Fenerbahce la clausola da ...

