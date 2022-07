FI | Salvini | ' Brunetta e Gelmini stupiscono | non rispettano gli elettori'

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Mi stupisce che gente eletta con il centrodestra, che ha governato per il centrodestra fino a ieri poi, allegramente, come, dicono vado a sinistra. Io ho la stessa tessera di partito da 30 anni. Non mi piacciono quelli che passano dal Milan all'Inter, dalla Roma alla Lazio, da destra a sinistra. Quelli che cambiano partito da sera a mattina nongli". Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5.

GiovaQuez : Brunetta (FI): 'Salvini vedeva deteriorare il suo consenso, FI non si espandeva e Meloni cresceva. Durare fino al 2… - GiovaQuez : Carfagna riflette sul proprio futuro. Gelmini, Brunetta, Cangini, Baroni e Versace lasciano FI. Con una sola mossa… - BaldinoVittoria : Comunque, tutti ambientalisti di facciata, finanche Berlusconi, Letta parla di ambiente e progresso mentre tronfio… - Cappellin_R : @ABisciotti @RenatoSouvarine @Erminio58810238 @n_nad1a @EnricoLetta Vero e per questo sono pronti a tutti i comprom… - berniniandre : RT @GiovaQuez: Carfagna riflette sul proprio futuro. Gelmini, Brunetta, Cangini, Baroni e Versace lasciano FI. Con una sola mossa Berluscon… -

È meglio allearsi con Meloni e'È meglio allearsi con il centrodestra. Noi non siamo succubi di nessuno. Ma nemmeno vogliamo esserlo del Pd. Ci presentiamo con la nostra lista, non facciamo ...Leggi Anchecontro la compagna di Berlusconi: 'Violentato da Marta Fascina sull'essere '... Leggi Ancheha un nuovo tema per le elezioni: 'Io sudo, non sono come Letta'. Il segretario ...Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Mi stupisce che gente eletta con il centrodestra, che ha governato per il centrodestra fino a ieri poi, allegramente, come Brunetta e Gelmini, dicono vado a sinistra. Io ho ...Roma, 26 lug (Adnkronos) – Alle elezioni, per la Lega, “non mi accontento di meno del 20%, ci arriviamo”. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5.